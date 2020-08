O Bournemouth vai jogar contra o Benfica no domingo, 30 de agosto, pelas 19 horas. O anúncio foi feito no site oficial dos cherries. Três dias depois, as águias jogam contra o Sp. Braga também na Luz.



A equipa treinada agora por Jason Tindall, antigo adjunto de Eddie Howe, foi despromovida ao Championship e tem no dia 12 de setembro o primeiro jogo oficial, contra o Blackburn.