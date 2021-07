O FC Porto recebeu e venceu o Académico de Viseu na manhã deste sábado, no Olival, por 3-2, em jogo de preparação para a época 2021/2022.

A equipa que disputa a II Liga adiantou-se no marcador com golos aos 20 e aos 26 minutos, mas os azuis e brancos conseguiram dar a volta ao marcador: reduziram fruto de um autogolo (28m), Evanilson fez o 2-2 (36m) e Romário Baró fez o 3-2 final, ao minuto 88.

De acordo com o FC Porto, não se registou qualquer ocorrência no boletim clínico, tendo o treinador, Sérgio Conceição, utilizado 27 jogadores no treino com jogo.



ONZE INICIAL: Cláudio Ramos, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu; Loum, Rodrigo Valente e Fábio Vieira; Francisco Conceição, Pepê e Evanilson.



Jogaram ainda: Diogo Costa (GR), João Mário, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Vitor Ferreira, Bruno Costa, Otávio, Romário Baró, Taremi, Toni Martínez, Nanu, Tomás Esteves, Carraça, Fernando Andrade e Francisco Meixedo (GR).