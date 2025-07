O Estrela da Amadora derrotou o Celtic na manhã deste sábado, por 3-2, num encontro de pré-temporada que teve lugar no Seixal, no centro de treinos do Benfica.

Os tricolores apanharam-se a perder logo aos 7 minutos, quando o campeão escocês inaugurou o marcador, por Reo Hatate. O Estrela completou a reviravolta ainda antes do intervalo, com golos de Alan Godoy (40m, penálti) e Otávio(45m).

No segundo tempo, Adam Idah (53m) empatou para os escoceses, mas João Resende assegurou a vitória da equipa de José Faria, com um golo aos 64 minutos.

O onze inicial do Estrela foi composto por: Renan; Sidny, Otávio, Miguel Lopes, Gabriel Rodrigues , Montoia , Amine, Paulo, Marcus Abraham, Fábio Ronaldo e Alan Godoy.

O Estrela da Amadora continua a preparação da próxima época, com um encontro frente ao Lusitano de Évora no dia 23 de julho. Já os escoceses, seguem agora para o Algarve onde têm jogo marcado frente ao Sporting (16 de julho).