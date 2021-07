O FC Porto anunciou a recuperação de Tomás Esteves e Romário Baró. Esta quinta-feira, os atletas já treinaram normalmente nas duas sessões de trabalho e estão completamente ao dispor de Sérgio Conceição.



De fora ainda estão Marchesín, Sérgio Oliveira, Pepe, Luis Díaz, Corona e Uribe. Estiveram todos ao serviço das respetivas seleções e ainda se encontram em período de férias.



O FC Porto treina no Olival novamente na sexta-feira, enquanto não parte para o estágio no Algarve. É provável que Sérgio Conceição faça uma primeira triagem no grupo antes da viagem para o sul.

Lista de jogadores às ordens de Conceição:

Guarda-redes: Cláudio Ramos, Diogo Costa e Francisco Meixedo;

Defesas: Tomás Esteves, Carraça, Diogo Leite, Fábio Cardoso, Manafá, Marcano, Mbemba, Nanu, Rodrigo Conceição e Zaidu;

Médios: Otávio, Loum, Rodrigo Valente, Bruno Costa, Romário Baró, Vitinha e Fábio Vieira;

Avançados: Pepê, João Mário, Francisco Conceição, Fernando Andrade, Evanilson, Taremi e Toni Martínez.