O Gil Vicente venceu o Leixões esta quarta-feira, por 3-0, num encontro particular no complexo desportivo de Melgaço.



Lourency e os reforços Boubacar Hanne e Kanya Fujimoto apontaram os golos da equipa de Barcelos, que ainda vai defrontar Sporting de Braga e Vitória de Guimarães antes do arranque oficial da temporada.



O Gil Vicente, que confirmou hoje a contratação de Lucas Mineiro, viaja até Alvalade no arranque da Primeira Liga, enquanto o Leixões tem encontro marcado com o Casa Pia no fim de semana de 12 e 13 de setembro, na jornada inaugural da II Liga.