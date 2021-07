O Moreirense, da I Liga, venceu esta quarta-feira o Penafiel, da II Liga, por 2-1, em jogo de preparação para a época 2021/2022.

Rafael Martins, que já tinha marcado o golo da vitória em Paços de Ferreira (1-0) no particular anterior, deu vantagem ao Moreirense na primeira parte. O Penafiel empatou por Roberto, de penálti, mas Walterson saltou do banco para fixar o resultado final, na segunda parte.

O Moreirense jogou de início em Penafiel com Miguel Oliveira, Lucas Silva, Rosic, Ruben Ismael, Abdu Conté, Fábio Pacheco, Gonçalo Franco, Ibrahima, Yan Matheus, Rafael Martins e Felipe Pires.

O técnico dos cónegos, João Henriques, utilizou todos os elementos disponíveis, à exceção dos lesionados Derik Laceda, Pedro Amador e Jambor.