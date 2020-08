No primeiro dia de trabalhos no estágio no Algarve, o Sporting foi derrotado pelo Farense por 2-1 num jogo-treino realizado neste domingo de manhã.

Ryan Gauld, médio escocês que esteve vários anos ligado ao clube de Alvalade, e Patrick Fernandes apontaram os golos dos algarvios. Jovane Cabral marcou o único golo da equipa orientada por Rúben Amorim, que não levou para o sul do país Marcos Acuña, João Palhinha e Rafael Camacho.

Na primeira parte do jogo-treino jogaram Max (Adán), Pedro Porro, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Borja, Antunes, Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Sporar.

Depois do intervalo alinharam Renan (André Paulo), Ristovski, Neto, Coates, Feddal, Daniel Bragança, Wendel, Nuno Santos (apenas 15 minutos) – (Geny), Plata e Jovane.

O Sporting volta a treinar esta segunda-feira de manhã nos relvados anexos ao Hotel Cascade, em Lagos.