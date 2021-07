Não houve óculos de sol nem toalhas estendidas na areia. Um livro para relaxar? Nem pensar. Muito menos um gelado docinho ou as Dunas dos GNR, que são como divãs. O plantel do FC Porto não roeu maçãs e não viu garrafas de óleo boiando vazias nas ondas da manhã.



Sérgio Conceição levou os seus meninos à praia, mas para trabalhar no duro. Com gargalhadas, muitas, é certo. Mas sobretudo com o sofrimento que as pré-épocas obrigam a injetar.



Num areal deserto, aos primeiros raios de sol, o FC Porto 2021/22 trabalhou a parte física e o espírito de grupo num areal de Vila Nova de Gaia. No fim, como não poderia deixar de ser, foi tudo ao mar. Uns mais morenos, outros a precisarem de vitamina D, todos conscientes de que isto está só a começar.



Estes são os dias, como cantava Rui Reininho, para selar segredos e saltar rochedos. Em câmara lenta, como na tv.