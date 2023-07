Roma e Sp. Braga empataram, esta segunda-feira, a uma bola num jogo de preparação disputado no estádio Municipal de Albufeira, no Algarve.



As duas equipas proporcionaram um jogo interessante de seguir. O conjunto orientado por José Mourinho, que contou com Rui Patrício de início, criou a primeira situação para marcar num cabeceamento de Mancini que Matheus desviou para a trave.



Os bracarenses, por seu turno, responderam num remate de Horta que o guarda-redes português dos giallorossi defendeu. Pouco depois, surgiu o golo italiano num saída rápida de contra-ataque com Zalewski a cruzar rasteiro para a emenda de El Shaarawy na pequena área.



Ao intervalo Artur Jorge manteve em campo José Fonte, o mais recente reforço, mas deixou no balneário Victor Gómez e Abel Ruiz, internacionais sub-21 por Espanha que se apresentaram mais tarde nos trabalhos de pré-época, lançando Banza e Jo Mendes.



A segunda parte não teve grandes situações de golo, visto que a Roma tapou bem os caminhos para a sua baliza enquanto o Sp. Braga sentiu dificuldades para se aproximar da baliza de Svilar. Ainda assim, os bracarenses conseguiram chegar ao golo num belo remate acrobático de Bruma depois de um desvio subtil de cabeça de Banza.