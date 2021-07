O Barcelona vai começar a pré-época no sábado, dia em que os jogadores «blaugranas» vão voltar à Ciutat Esportiva para começar a habitual bateria de testes e exames médicos.

O plantel, que está a ser remodelado à custa do incumprimento do Fair Play Financeiro, vai voltar aos trabalhos com várias ausências. Já não voltam Júnior Firpo, que foi vendido ao Leeds, Matheus Fernandes, que rescindiu contrato, Konrad de la Fuente, vendido ao Marselha, o português Francisco Trincão, emprestado ao Wolverhampton, e a estrela da equipa, Lionel Messi, que ainda não renovou contrato com o clube catalão e segue livre no mercado.

Fora estes, Clément Lenglet, Antoine Griezmann (França), Ronald Araújo (Uruguai), Óscar Mingueza (Espanha sub-21), Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri (Espanha), Frenkie de Jong (Holanda) e Braithwaite (Dinamarca) estão de fora do arranque dos trabalhos por terem estado em competição com as respetivas seleções.

Assim sendo, regressam Sergiño Dest, Piqué, Miralem Pjanić, Riqui Puig, Neto e Umtiti, aos quais se juntam os jovens da equipa B Monchu, Ilias Akhomach, Pablo Gavi, Arnau Comas, Ramos Mingo, Nico González, Arnau Tenas, Álex Collado, Iñaki Peña e Yusuf Demir, anunciado hoje. Os lesionados Ter Stegen, Ousmane Dembélé, Phillipe Coutinho e Ansu Fati também voltam para os exames médicos.

O primeiro encontro de pré-época do Barcelona será no dia 21 de julho, frente ao Gimnàstic Tarragona, no estádio Johan Cruyff.