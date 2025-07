O Moreirense colocou um ponto final no estádio de pré-temporada com uma vitória por 3-2 sobre o Lusitânia de Lourosa.

Num jogo realizado à porta fechada em Esposende, o conjunto da Liga beneficiou dos golos de Schettine e Pedro Jesus, assim como uma infelicidade de Silvério, já no decorrer da segunda parte. Do lado contrário, João Vasco e Tokinho ainda deram esperança à formação do Lusitânia de Lourosa, mas sem efeito no marcador.

Eis o onze inicial apresentado pelo Moreirense: Caio Secco, Pedro Jesus, Maracás, Dias, Francisco Domingues; Ofori, Afonso Assis, Rodrigo Alonso, Alanzinho; Cédric Teguia, Joel Jorquera e Yan Lincon.

O Moreirense termina o estágio com uma derrota (2-0 frente ao Sp. Braga), um empate (1-1 contra o Trofense) e uma vitória (3-2 sobre o Lusitânia de Lourosa).