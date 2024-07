Moreirense e Casa Pia empataram a um golo em mais um jogo de preparação para a nova época.

Num encontro realizado à porta fechada em Amarante, o nulo manteve-se até ao intervalo e apenas no segundo tempo houve mexidas no marcador. Sidnei Tavares deu vantagem à formação de Moreira de Cónegos e a resposta dos «gansos» acabou por chegar através do atacante Clau Mendes.

Do lado do Casa Pia, o onze de João Pereira não foi divulgado, sendo que do lado do Moreirense alinharam de início os seguintes jogadores: Kewin Silva, Dinis Pinto, Marcelo, Carlos Ponck e Frimpong; Rúben Ismael, Sidnei Tavares, Alanzinho e Benny; Madson Monteiro e Luís Asué.