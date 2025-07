O Nacional venceu a Académica por 4-2 num jogo de preparação realizado esta segunda-feira, à porta fechada, no Complexo Desportivo de Freamunde.

João Aurélio foi a figura do encontro ao apontar dois golos, com Douglas Nathan e Jota também a contribuírem para o triunfo dos insulares. Do lado da equipa de Coimbra, Tidiane e Gabriel Passos reduziram a desvantagem.

Este foi o quarto encontro de pré-temporada para os alvinegros, que já tinham empatado com o Sporting (1-1), vencido o Machico (3-0) e perdido com o Desp. Chaves (2-0).

O próximo desafio do Nacional está marcado para esta terça-feira, diante do Celta de Vigo.