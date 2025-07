O Tondela garantiu uma vitória por 2-1 sobre o Nacional num jogo-treino disputado esta quinta-feira no Complexo Desportivo de Freamunde, com o golo da vitória a surgir nos minutos finais da partida entre as duas equipas da I Liga.

Os «auriverdes» começaram da melhor forma, com Miro a abrir o marcador logo no primeiro minuto de jogo. Os madeirenses reagiram no segundo tempo e conseguiram o empate aos 64 minutos através de Martim Gustavo.

Porém, quando tudo apontava para o empate, Yefrei Rodríguez aos 89 minutos conseguiu garantir o triunfo para os beirões.

O Nacional termina assim o estágio no continente e regressa à Madeira, onde enfrentará o Camacha, do Campeonato de Portugal, no último jogo-treino desta pré-época, no próximo dia 30 de julho. Já o Tondela tem marcado para 2 de agosto o seu último teste antes do arranque do campeonato num encontro contra o AVS.