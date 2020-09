O Marítimo derrotou o Paços de Ferreira esta quarta feira, por 1-0, num encontro particular em Lousada, onde a equipa de Lito Vidigal se encontra a estagiar.



O único golo da partida foi apontado pelo avançado camaronês Joel Tagueu no final da primeira parte. Os madeirenses seguem invictos nesta pré-época, depois de um empate a zero diante do Rio Ave e uma vitória por 3-2, frente à equipa de sub-23 do Braga.



Este foi o segundo jogo num só dia para os pacences, que esta manhã perderam por 1-2 com o Rio Ave.