Um golo de Rafael Martins, aos 60 minutos, assegurou a vitória ao Moreirense na visita ao Paços de Ferreira, por 1-0, num jogo de preparação entre as duas equipas da I Liga.

O avançado brasileiro do Moreirense foi suplente utilizado e resolveu o jogo a favor da sua equipa, no primeiro teste da pré-temporada, enquanto os pacenses, que continuam sem contar com vários titulares da época passada, já se tinham estreado frente à equipa de sub-19, no último domingo (vitória por 5-0).

O Paços apresentou-se de início com Jordi, Jorge Silva, Lima, Marco Baixinho, David Suahele, Simão Rocha, Ibrahim, Matchoi, Uilton, João Pedro e Adriano Castanheira.

O técnico Jorge Simão utilizou ainda André Ferreira, Luís Bastos, Hélder Ferreira, Dor Jan, Lucas Silva, Pedro Martelo, Gonçalo Sousa e Silvera.

Maracás, Luiz Carlos e Douglas Tanque juntaram-se mais tarde aos colegas, enquanto Stephen Eustáquio continua ao serviço do Canadá, seleção pela qual vai disputar a Golden Cup, entre 10 de julho e 01 de agosto. De fora ficou também o mais recente reforço, o extremo chileno Juan Delgado.

O Moreirense, por sua vez, jogou de início com Matheus Pasinato, Matheus Silva, Steven Vitória, Abdoulaye, Wilson, Fábio Pacheco, Ruben Ismael, Gonçalo Franco, Galego, Yan Matheus e André Luís.

Além de Rafael Martins, foram ainda utilizados Kevin, Miguel Oliveira, Rosic, Artur Jorge, Sori Mané, Ibrahima, Iddriss, Filipe Soares, Walterson, Felipe Pires, Lucas Silva, Derik Lacerda e Malik.

O destaque nas escolhas de João Henrique foi o júnior Wilson, face à indisponibilidade atual de laterais esquerdos no plantel do Moreirense.

Pedro Amador continua a recuperar de lesão e Abdu Conté vai apresentar-se mais tarde, depois de ter marcado presença na fase final do Europeu de sub-21, conquistado pela Alemanha, após final vencida a Portugal, por 1-0, na Eslovénia e na Hungria.