Três dias depois de ter jogado a meia-final da Gold Cup pelo Canadá (derrota por 2-1 contra o México), Stephen Eustáquio treinou pela primeira vez com o plantel do Paços de Ferreira, versão 2021/22.



O clube pacense deu conta da novidade nas suas redes sociais e, por agora, Eustáquio é um reforço sonante para o treinador Jorge Simão, sucessor de Pepa na Mata Real.



Em fevereiro de 2021, o Paços de Ferreira acionou a opção de compra junto dos mexicanos do Cruz Azul e ficou com 50 por cento dos direitos económicos de Eustáquio. A outra metade pertence ainda ao Desportivo de Chaves, onde o médio jogou antes de seguir para o México.



Eustáquio foi colocado na órbita do FC Porto nos últimos meses, mas a contratação não foi fechada. O seu irmão, Mauro, referiu ao Maisfutebol que o atleta vai «para onde Pepa for».



Stephen Eustáquio fez quatro jogos e marcou três golos pelo Canadá na Gold Cup.