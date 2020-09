O Paços de Ferreira realiza, no próximo sábado, um jogo de preparação ante o Leeds United, clube promovido esta época à Premier League inglesa, orientado por Marcelo Bielsa.

A equipa orientada por Pepa vai a Inglaterra jogar no centro de estágios do clube britânico, em Thorp Arch, num duelo com início agendado para as 13 horas.

Este vai ser o quarto teste de preparação, depois dos duelos ante Sp. Braga (derrota por 3-0), Rio Ave (desaire por 2-1) e Marítimo (derrota por 1-0).