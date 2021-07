Antes do leão na Supertaça, um rugido espanhol a dobrar. Abel Ruiz e Mario González trouxeram a fúria e a eficácia espanhola ao último teste do Sporting de Braga, que venceu o Paços de Ferreira por 2-1 na ‘Pedreira’. A partir daqui, é sempre a valer.

Carlos Carvalhal e Jorge Simão fizeram as últimas afinações em contexto de jogo às equipas para 2021/2022, que traz já decisões dentro de uma semana: aos minhotos a discussão de um título com o Sporting, aos castores a segunda fase da Taça da Liga, com o Gil Vicente.

O Sp. Braga foi a equipa mais perigosa, mais rematadora e com mais bola na primeira parte, mas valeu André Ferreira na baliza, porventura o melhor elemento dos primeiros 45 minutos. E por isso os golos surgiram apenas depois do descanso.

Abel Ruiz foi quem abriu as contas, antes de Lucas Silva empatar. Por fim, Mario González, que saltou do banco, deu o triunfo aos bracarenses.

Carvalhal apenas fez uma mudança face ao exigente teste ante o Marselha, colocando Castro na vez de André Horta no meio-campo. E o onze para a Supertaça parece que não vai fugir muito deste: Matheus, Fabiano, Paulo Oliveira, Raúl Silva, Sequeira, Al Musrati, Castro, Fransérgio, Galeno, Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Foram estes 11 que evidenciaram alguma superioridade sobre o Paços, num duelo entre duas equipas com Europa no calendário desta época. Valeu, como se disse, André Ferreira na baliza dos castores: negou um golo certo a Abel Ruiz (18m), saiu bem aos pés de Galeno (30m), teve reflexos para o livre forte de Sequeira (35m) e a seguir ganhou novo duelo a Abel Ruiz (36m).

Do lado do Paços, a ala direita foi sempre a mais perigosa, mas o perigo foi pouco para Matheus. Pior foi mesmo a saída por lesão de Maracás, o primeiro de três a sair por problemas físicos. Nuno Lima, jovem de 20 anos que entrou aos 26 minutos, também sairia queixoso e, por fim, Matchoi Djaló deixou o Paços com dez nos instantes finais, já com o 2-1 no marcador.

Na segunda parte, o Paços foi uma equipa mais equilibrada a nível defensivo, mas sofreu os dois golos que ditaram o desaire. Após uma boa desmarcação, Galeno serviu Ricardo Horta, este Fransérgio e Abel Ruiz fez o 1-0 na recarga a um primeiro remate do médio.

Sp. Braga-Paços: todo o filme do jogo

Curiosamente, foi após sofrer que o Paços foi mais perigoso, mas Paulo Oliveira, após uma ‘chapelada’ de João Pedro, negou o 1-1 a Juan Delgado. Uma boa ação defensiva antecedeu uma saída menos conseguida e o empate: o Paços pressionou bem e recuperou após um passe de mais risco de Raúl Silva e João Pedro assistiu Lucas Silva, que bateu Matheus, pouco depois substituído por Hornicek.

Mario González, André Horta, Piazon e o menino de 15 anos Roger também foram depois a jogo, tal como Hélder Ferreira, Uilton, Parano e Bruno Silva do lado do Paços, que acabou com uma defesa remendada face às lesões: Uilton, Jorge Silva, Marco Baixinho e João Vigário.

Foi já com este quarteto que o Paços, numa desconcentração na marcação, permitiu que um passe na profundidade de Sequeira para Mario González entrasse, para o avançado espanhol assinar o 2-1 final.