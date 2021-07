Figura: Abel Ruiz

Teve sentido de baliza em vários momentos do jogo e inaugurou o marcador aos 53 minutos, abrindo o apetite dos minhotos e da dupla espanhola que resolveu o encontro. Não só pelo golo, mas pelo que trabalhou nos 62 minutos que jogou, Abel Ruiz foi um dos grandes protagonistas no último teste de pré-época. Móvel e eficaz a apoiar a equipa com linhas de passe em zonas mais recuadas e felino a surgir na área, como comprovaram dois lances que só perdeu para o guardião André Ferreira.

Positivo: André Ferreira

Face à lesão do brasileiro Jordi, é nesta altura o nome maior para a baliza do Paços. Em Braga, na noite deste sábado, foi a grande figura da primeira parte, com quatro intervenções de nível assinalável: uma a fechar a baliza aos pés de Abel Ruiz, a quem negou depois um remate colocado. Ainda uma boa defesa a livre de Sequeira e uma saída aos pés de Galeno mantiveram o 0-0 até ao descanso.

Negativo: lesões a triplicar no Paços

Pode ser uma dor de cabeça tripla para Jorge Simão, pelo menos durante as próximas horas, até ao diagnóstico a fazer aos dois defesas centrais e a um médio. O brasileiro Maracás saiu lesionado aos 26 minutos e foi substituído pelo jovem Nuno Lima, que por sua vez também saiu com algumas queixas físicas à entrada para o último quarto de hora de jogo. Já em cima do minuto 90, foi Matchoi Djaló a sair apoiado pelos dois elementos da equipa médica após uma falta de Al Musrati. Muito penoso (e preocupante).

Sp. Braga-Paços: todo o filme do jogo

Outros destaques:

Fabiano: manteve a titularidade em relação ao teste exigente com o Marselha e parece, nesta altura, o grande candidato à lateral-direita do Sp. Braga para a Supertaça ante o Sporting. Decidirá Carvalhal, claro, mediante o trabalho na próxima semana e no que analisou e viu até agora. Não roçou a perfeição, mas o jogador de 21 anos cedido à Académica em 2020/2021 mostrou agressividade positiva a atacar e a defender e muita vontade de agarrar um lugar que também pode ser, sobretudo, do reforço Tiago Esgaio.

Galeno: aqui e ali talvez necessite de ser mais incisivo e eficaz, mas se lhe dão espaço… é uma dor de cabeça. Assim o mostrou a boa desmarcação que conseguiu no lance que dá origem ao golo do Sp. Braga.

Lucas Silva: nem sempre vistoso no ataque do Paços, tentou dar velocidade ao corredor esquerdo e apareceu em zonas mais centrais junto de João Pedro, tendo assinado o golo do Paços numa boa aparição na área.

Sequeira: esteve na origem dos dois golos do Sp. Braga, assistindo Mario González com um passe em profundidade para o triunfo. No lance do 1-0, também tinha visto bem a desmarcação de Galeno antes do cruzamento deste para a área.

Juan Delgado: o Paços tentou ser mais perigoso pelo lado direito na primeira parte e teve um chileno irrequieto e com vontade. O ex-Tondela ficou também perto do empate aos 55 minutos, não fosse Paulo Oliveira negar o 1-1 quase em cima da linha de baliza.

Al Musrati: um pêndulo no meio-campo dos minhotos. Sobressaiu, sobretudo, pela capacidade de pressionar alto e de tentar – e roubar – bola na saída dos castores.