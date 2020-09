Um gesto bonito, no final de um jogo particular, numa altura em que as equipas afinam as estratégias para a nova temporada. A equipa técnica do Paços de Ferreira, em particular o treinador Pepa, ofereceu uma prenda ao homólogo Marcelo Bielsa, no final do encontro ante o Leeds, em Inglaterra, este sábado.

Segundo o Maisfutebol apurou, a oferta foi uma garrafa de vinho do Porto e dois queijos «Paços» que são fabricados no concelho.

O momento foi captado em vídeo, partilhado nas redes sociais e mostra os dois técnicos a darem o aperto de mão após o apito final do jogo, ganho pelo Leeds, por 3-1.

Na sequência do mesmo, um elemento do staff do Paços surge ao lado de Pepa, para o técnico dar uma lembrança do clube ao técnico argentino, que subiu o Leeds à Premier League para 2020/2021, pela primeira vez ao fim de 18 anos.