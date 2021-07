Sevilha e Paris Saint-Germain empataram esta terça-feira (2-2), num duelo de pré-época disputado no Estádio do Algarve.

Rakitic, de penálti, deu vantagem aos sevilhistas aos 40 minutos, mas Mauro Icardi restabeleceu o empate no início da etapa complementar, aos 48 minutos.

A equipa de Julen Lopetegui voltou a colocar-se em vantagem, com um golo de Óscar Rodríguez aos 63 minutos, mas o jovem Kenny Nagera, a dois minutos do final, voltou a fazer o empate para o conjunto parisiense.

No Sevilha, Rony Lopes não saiu do banco, enquanto Danilo não esteve na ficha de jogo do lado do PSG.

O resumo do jogo: