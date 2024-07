O AVS SAD venceu os espanhóis do Arenteiro no penúltimo desafio antes da temporada. Goleou por 6-1, com o suspeito do costume em destaque - Nenê fez um póquer.

Durante a primeira parte, houve quatro tentos avenses. Rafael Rodrigues, reforço oriundo do Benfica, marcou um golo enquanto que Nenê fez um poker.

Na segunda metade, o avançado marcou outro, bem como Yair Mena. Os reforços Lucas Piazón, Giorgi Aburjania, Cristian Devenish e Baptiste Roux foram titulares pela equipa avense.

O AVS SAD tem ainda um jogo de pré-temporada, diante do Racing de Ferrol, de Espanha.