A equipa B do FC Porto venceu, nesta quarta-feira de manhã, a equipa do AVS SAD, no Olival. O jogo de treino terminou 2-1, com golos de Abraham Marcus e Luís Mota, do lado portista, e Nenê, dos avenses.

Do lado da equipa de Vítor Campelos, o onze inicial foi composto por Simão Bertelli, Leo Alaba, Clayton, Devenish, Rafael Rodrigues, Jonatan Lucca, Luís Silva, Talles, John Mercado, Samuel Granada e o inevitável Nenê.

Jogaram ainda Baptiste, Mena, Kiki, Gustavo, Carlos Daniel, Jorge Teixeira, Eric Veiga, Zé Ricardo e Lucas. O reforço Aburjania esteve com a equipa, mas não jogou. Vasco Lopes e Fernando Fonseca foram os ausentes.

João Brandão, novo treinador da equipa B, utilizou os seguintes atletas: Nicolas Damaso, Kaio Henrique, Rodrigo Fernandes, António Ribeiro, Filipe Sousa, Domingos Andrade, Braíma Sambú, Tiago Andrade, Wendel Silva, Luís Mota, Abraham Marcus, Ussumane Djaló, Jorge Meireles, Rui Monteiro, Fábio Amaral, Adramane Cassamá, Eric Pimentel, Martim Pereira, Luís Gomes, André Oliveira, Alfa Baldé e Gil Martins. Afonso Leite fez tratamento.

O AVS SAD ainda não tinha perdido em jogos de pré-temporada. Segue-se um teste com o Sporting Gijón, no sábado.