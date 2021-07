O defesa esquerdo Nuno Tavares já joga e já marca com a camisola do Arsenal.

Em jogo-treino dos londrinos frente ao Rangers, campeão escocês, Nuno Tavares estreou-se pelo Arsenal logo a titular no lado esquerdo da defesa e aos 23 minutos de jogo marcou o golo do empate na partida, para alegria dos adeptos dos gunners. O defesa direito Cedric Soares também começou o jogo no onze inicial.

O Arsenal perdeu no primeiro jogo-treino da pré temporada, frente aos escoceses do Hibernian, por 2-1.