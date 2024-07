Num duelo de preparação entre equipas da Primeira Liga, o Moreirense venceu o Rio Ave, por 2-1, na manhã deste sábado, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

O Rio Ave chegou à vantagem por Fábio Ronaldo, à passagem do quarto de hora de jogo. Porém, o Moreirense conseguiu dar a volta ao resultado ainda na primeira parte, com golos de Madson e Castro.

O próximo teste do Rio Ave é no próximo sábado, ante o Arouca. O Moreirense defronta a União de Leiria, também no próximo sábado.

Os cónegos já tinham realizado um jogo de preparação, na quarta-feira, dia em que venceram o Sporting de Braga, por 2-0. O Rio Ave tinha também realizado um jogo-treino com a seleção concelhia de Vila do Conde, que terminou com 15-1 no marcador, no passado sábado.

- PRÉ-ÉPOCA: a lista de jogos de preparação dos clubes da Liga