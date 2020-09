Depois de uma sessão de manhã no Olival, o FC Porto venceu o Tondela em jogo-treino que decorreu no Dragão, ao final da tarde.



Os campeões nacionais marcaram primeiro por Uribe logo aos sete minutos. No entanto, os beirões deram a volta ao encontro graças a um bis de Salvador Agra (23m e 25m) e chegaram ao intervalo na frente do marcador. Na segunda parte os dragões igualaram por Taremi (63m) e Sérgio Oliveira assinou a reviravolta (70m).



O Tondela voltou a igualar a contenda graças a um golo de Rafael Barbosa (78m). Porém, no minuto seguinte, Tiquinho Soares deu a vitória ao FC Porto.



Refira-se que Sérgio Conceição não utilizou Cláudio Ramos e Mbemba, jogadores que estão entregues ao departamento médico juntamente com Marcano e Mbaye. O guarda-redes tem uma mialgia na coxa direito enquanto o defesa congolês fez gestão de esforço. Por sua vez, Nakajima realizou trabalho de ginásio e treino condicionado.



Por último, Pepe e Danilo, ambos titulares pela seleção nacional na passada terça-feira ante a Suécia, fizeram apenas trabalho de recuperação.



O onze do FC Porto : Diogo Costa, Manafá, Osório, Diogo Leite, Alex Telles; Loum, Uribe, Otávio; Tecatito Corona, Marega e Romário Baró.



Jogaram ainda: Diogo Queirós, Zaidu, Luis Díaz, Sérgio Oliveira, João Mário, Taremi, Fábio Vieira, Marchesín, Soares, Carraça, Tomás Esteves, Aboubakar e Zé Luís.