O Santa Clara derrotou o Benfica B por 3-1, no último teste antes do arranque oficial da temporada.

No Seixal, os golos surgiram apenas nos últimos minutos do segundo tempo. Diogo Calila, João Costa e Ricardinho marcaram para a formação insular e o único golo das águias surgiu pelo intermédio de Gustavo Varela.

A estreia do Santa Clara na Liga acontece a 11 de agosto, com a visita ao terreno do Estoril, marcando também o primeiro jogo de Vasco Matos na primeira divisão.