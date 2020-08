A inclusão de Diogo Queirós foi a novidade no segundo dia de trabalho do FC Porto, no centro de estágios do Olival.

Com a inclusão do defesa-central, Sérgio Conceição tem agora 28 jogadores a trabalhar no plantel principal.

O FC Porto continua sem revelar, porém, o motivo para a ausência de Shoya Nakajima.

Baixa por lesão é Iván Marcano. O defesa-central fez tratamento à rotura do ligamento cruzado anterior sofrida, no passado mês de maio, no joelho direito.