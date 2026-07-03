O Sp. Braga somou, esta sexta-feira de manhã, um triunfo no primeiro jogo de preparação da pré-temporada ao bater o São João de Ver por 1-0, numa partida disputada à porta fechada e dividida em duas partes de 30 minutos.

Carlos Vicens aproveitou o ensaio para dar minutos a grande parte do plantel. O treinador espanhol lançou 25 jogadores, promovendo uma ampla rotação do plantel.

De fora ficaram Tiknaz, Barisic, Jonas Wind, Sergio Barcia e Arrey-Mbi, todos a cumprir um plano de trabalho específico. Já Niakaté prossegue a recuperação à intervenção cirúrgica a que foi submetido.

Os internacionais Lukas Hornicek e Gustaf Lagerbielke, que estiveram ao serviço das respetivas seleções no Mundial 2026, continuam ausentes dos trabalhos. O guarda-redes checo deverá juntar-se ao grupo já durante o estágio em Inglaterra, enquanto o defesa sueco apenas regressará após o final dessa concentração.

O Sp. Braga parte este sábado para o St. George's Park, em Inglaterra, onde cumprirá um estágio de sete dias. Durante esse período, a equipa orientada por Carlos Vicens disputará mais dois encontros de preparação, ambos à porta fechada: frente ao Buxton FC, na segunda-feira, e diante do Stoke City, a 10 de julho.