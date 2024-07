O Sporting de Braga venceu o Anderlecht, da Bélgica, por 2-1, em jogo de preparação para a época 2024/25 realizado na manhã deste domingo, no Estádio Municipal de Famalicão.

Os golos dos bracarenses foram apontados por Roger e Gabri Martínez, num encontro em que o treinador Daniel Sousa utilizou 19 jogadores.

Os minhotos começaram com Matheus, Víctor Gómez, Niakaté, Paulo Oliveira, Adrián Marín, João Moutinho, Zalazar, Bruma, Ricardo Horta, Roger e El Ouazzani. Ao longo do jogo, foram ainda utilizados Lukas Hornicek, Rodrigo Beirão, Gorby, André Horta, João Marques, Simon Banza, Roberto Fernández e Gabri Martínez.

O próximo jogo particular do Sp. Braga está marcado para a próxima quinta-feira, dia 18, ante o Rayo Vallecano, de Espanha, no Estádio Municipal de Braga (20h15).

