O Tondela defrontou o Sporting da Covilhã esta quarta-feira, num encontro que terminou com um triunfo, por 1-0, da equipa de Pako Ayestarán. O único golo da partida foi apontado aos 82 minutos, pelo jovem Telmo Arcanjo, na sequência de um livre lateral.

Em dia de sessão dupla, os beirões também venceram o FC Porto B e seguem invictos nesta pré-temporada.

O Tondela vai permanecer no Centro de Treinos do Luso, no concelho da Mealhada, até dia 6 de setembro, antes do arranque oficial da temporada com a receção ao Rio Ave.