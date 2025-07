O Sporting B terminou o seu estágio de pré-temporada com um revés frente à Oliveirense, cedendo por 2-1 num jogo-treino disputado esta quarta-feira nos relvados do Sports Valley, em Vizela. O encontro, dividido em duas partes de 40 minutos, serviu como último teste antes do arranque oficial da II Liga, marcado para 10 de agosto frente ao Torreense.

Os jovens 'leões', comandados por João Gião, começaram bem e chegaram mesmo a abrir o marcador aos 29 minutos, por Mauro Couto. No entanto, a resposta da Oliveirense não se fez esperar: Simão Martins empatou aos 33 minutos, ainda na primeira parte, e Bruno Silva consumou a reviravolta aos 43, garantindo a vitória para a equipa de Oliveira de Azeméis.

Esta derrota encerra o estágio de pré-temporada da equipa B dos leões numa temporada que regressam à II Liga depois de terem sido despromovidos na época 2017/18.