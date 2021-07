O Tottenham de Nuno Espírito Santo jogou neste sábado o primeiro jogo-treino da pré-temporada frente ao Leyton Orient, que terminou 1-1.

A equipa do treinador português jogou com vários jogadores jovens, uma vez que grande parte dos habituais titulares estão em período de férias depois de representarem as respetivas seleções. Foi uma oportunidade para Nuno Espírito Santo observar a formação do novo clube, podendo aproveitar a qualidade existente dentro do clube.

O primeiro golo do jogo foi marcado por um dos jovens, aos 38 minutos: Dane Scarlett, avançado de 17 anos, atirou a contar para o Tottenham. O empate surgiu na segunda parte, depois de Nuno Espírito Santo ter rodado grande parte da equipa, por intermédio de Ruel Sotiriou, aos 72 minutos.

O próximo teste do Tottenham é dia 21, frente ao Colchester.