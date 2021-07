O Tottenham dá início nesta terça-feira à nova época desportiva.

Nuno Espírito Santo, o novo treinador do clube londrino, já está no centro de treinos para acompanhar o arranque dos trabalhos. Ainda sem o plantel completo, porque alguns dos jogadores estão ao serviço das seleções ou entraram há pouco tempo no seu período de férias, os Spurs começam já a preparar os jogo de pré-época que têm agendados contra Leyton Orient, MK Dons, Chelsea e Arsenal.

Nuno Espírito Santo, de 47 anos, chega do Wolves para ocupar a vaga deixada por José Mourinho. Da sua equipa técnica fazem parte o adjunto Ian Cathro, o preparador-físico António Dias e o treinador de guarda-redes Rui Barbosa.