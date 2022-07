O Torreense derrotou, esta sexta-feira, o Vizela por 3-1, em mais um jogo de preparação para a época 2022/23.



Os golos da equipa de Nuno Manta Santos foram anotados por Mateus, João Oliveira e Simão Rocha. Por sua vez, João Ricardo anotou o tento de honra dos vizelenses.



O Torreense arranca a participação na II Liga a 7 de agosto com a visita à Choupana, casa do Nacional. Por sua vez, o Vizela estreia-se na Liga 2022/23 em Vila do Conde, no fim de semana de 6 e 7 de agosto.