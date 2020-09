Um dia depois da goleada à Académica num jogo-treino, o plantel do FC Porto prosseguiu no centro de treinos do Olival a preparação para a nova época.

Marcano, Fábio Vieira e Marchesín continuam em tratamento e estiveram ausentes dos trabalhos orientados por Sérgio Conceição em mais um dia intenso e marcado por duas sessões.

O técnico portista trabalhou com 25 jogadores, mais um do que os elementos utilizados no teste com os «estudantes». Francisco Meixedo, guarda-redes de 19 anos, foi a novidade.