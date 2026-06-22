O Vitória de Guimarães e o Nottingham Forest, equipa inglesa treinada pelo português Vítor Pereira, vão defrontar-se num jogo de preparação na pré-época. Os dois clubes anunciaram o encontro, na manhã desta segunda-feira.

O duelo, que se realiza durante os estágios de cada equipa no Algarve, está marcado para 26 de julho, um domingo, à porta fechada.

Além do Vitória, o Nottingham vai jogar ante o Sporting a 31 de julho, no Estádio Algarve, em hora ainda a confirmar.

O primeiro jogo de preparação do Nottingham em solo algarvio é a 22 de julho, antes os também ingleses Blackburn Rovers, às 11 horas, no Estádio da Nora, em Ferreiras, Albufeira.