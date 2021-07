O Vitória de Guimarães fez mais um jogo de preparação e venceu a equipa B do Sporting por 2-1. Os golos vitorianos foram apontados por Oscar Estupiñan e André André, este de grande penalidade. Lucas Dias marcou para os leões.



No primeiro golo do Vitória, Sacko isolou Janvier na direita e o francês cruzou para Estupiñan encostar. A melhor jogada da partida.



No sábado, último dia desta fase de estágio, o Vitória defrontará o Mafra, equipa da II Liga.



ONZE INICIAL DO VITÓRIA: Trmal; Sacko, Jorge Fernandes, Rui Correia e Hélder Sá; Janvier, Joseph e André Almeida; Ricardo Quaresma, Rochinha e Oscar Estupiñán.



Jogaram ainda: Antal Bencze (GR), Celton Biai (GR), Maga, Miguel Maga, André Amaro, Sílvio, Rafa Soares, Gui, Tomás Handel, André André, Edwards, Herculano e Bruno Duarte.