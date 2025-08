O Vitória de Guimarães venceu o Celta de Vigo por 1-0, na noite desta sexta-feira, em jogo de preparação realizado no Estádio Cidade de Barcelos.

O único golo do jogo foi apontado na segunda parte, aos 50 minutos, por Oumar Camara. O atacante francês de 18 anos, oriundo dos juniores do Paris Saint-Germain, acreditou no lance até ao fim, pressionou o guarda-redes Ionut Radu no corpo a corpo na pequena área e encostou depois a bola para o fundo da baliza.

A equipa treinada por Luís Pinto alinhou de início com Charles Silva na baliza, Miguel Maga, Toni Borevkovic e Miguel Nóbrega na defesa, Vando Félix e João Mendes nas alas, Tiago Silva e Tomás Händel no meio-campo e, mais na frente, Nuno Santos, Gustavo Silva e Oumar Camara.

Ao longo do jogo, entraram ainda Paulo Vitor, Rodrigo Duarte, Diogo Sousa e José Bica.

Antes de começar a preparar a visita ao FC Porto, para a primeira jornada da Liga (9 agosto, 20h30), o Vitória defronta ainda o Desportivo de Chaves, da II Liga, este sábado, em mais um jogo de pré-época.