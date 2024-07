O Vitória venceu o Trofense por 2-1, em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, em jogo disputado à porta fechada, na manhã deste sábado.

Os minhotos chegaram à vantagem de 2-0 e o Trofense, que disputa a Liga 3, reduziu para o 2-1 final.

O primeiro jogo de pré-época ficou marcado, do lado do Vitória, pela entorse no pé esquerdo do avançado Adrián Butzke, utilizado na segunda parte.

Em nota oficial, o Vitória refere para que tudo aponta que Butzke «recupere facilmente da lesão».

O Vitória parte este domingo para o Algarve, para cumprir um estágio com duração de seis dias, até 13 de julho (sábado).

Nenhum dos clubes informou sobre os autores dos golos.