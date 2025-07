O Manchester United de Ruben Amorim realizou o primeiro «teste» de pré-temporada, este sábado, num duelo com o Leeds, em Estocolmo, na Suécia, que terminou sem golos. Um jogo que começou com uma homenagem aos irmãos Diogo Jota e André Silva e que acabou com muitas oportunidades para a equipa de Old Trafford, mas sem golos.

Com o United a estrear a nova camisola branca, o jogo no Strawberry Arena começou com um minuto de silêncio, em memória de Diogo Jota e do irmão, com Amorim a apostar no mesmo esquema tático da época passada (3x4x3) e em onzes diferentes em cada uma das partes, com Bruno Fernandes a entrar de início no apoio ao reforço Matheus Cunha, e Diogo Dalot a entrar na contenda depois do intervalo.

O onze da primeira parte: Bayindir; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Collyer, Leon; Fernandes, Matheus Cunha e Chido Obi.

O onze da segunda parte: Heaton; Yoro, Heaven, Maguire; Diogo Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Mount, Mantato e Hojlund.

Um jogo típico de pré-temporada, com os jogadores a acusarem o desgaste físico imposto nos primeiros dias de trabalho.

O Leeds até entrou mais forte, com mais posse de bola e uma boa oportunidade de Mazraoui, mas o United acabou por crescer e, até ao intervalo, somou oito remates, com destaque para duas oportunidades claras de Obi e um remate de Casemiro à trave mesmo a fechar a primeira parte.

A segunda parte, já com o novo onze, começou com uma oportunidade de Diogo Dalot e, logo a seguir, com a resposta do Leeds, por Tanaka. Tal como na primeira parte, o United foi crescendo no jogo que terminou com uma avalanche de oportunidades junto da baliza do Leeds, com destaque para as oportunidades de Kobbie Mainoo e Patrick Dorgu.

O Manchester United volta a jogar no próximo dia 27, desta vez frente ao West Ham, em New jersey, nos Estados Unidos.