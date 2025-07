O Fulham de Marco Silva e o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo agendaram um jogo de pré-temporada para Portugal, segundo anunciaram os dois clubes da Premier League.

Um jogo que está marcado para o próximo dia 26 para o Algarve, mais precisamente para o Estádio São Luís, em Faro, com início marcado para as 20h00.

Os bilhetes para este jogo vão ser vendidos ao preço único de 20 euros.

We will face Nottingham Forest in Portugal. 🇵🇹

We’ll face AS Monaco at Chesterfield before travelling to Portugal for a warm weather training camp later this month. 🇵🇹