O Aves SAD (AVS) e o Desportivo de Chaves empataram este sábado sem golos na apresentação da formação da Vila das Aves que vai disputar a II Liga, uma semana antes de novo confronto entre os dois emblemas para a Taça da Liga.

O calendário vai colocar estas duas equipas em confronto, já na próxima semana e esse fator pode ter condicionado a estratégia de uma ou outra escolha, ainda que Jorge Costa, pelo AVS, tenha negado no final do jogo, socorrendo-se da máxima que diz que «no futebol não há segredos».

Com muitos adeptos nas bancadas, foram escassas as oportunidades num jogo típico de pré-temporada, sendo preciso esperar 83 minutos para assistir à ameaça mais séria de golo, num desvio de cabeça de Biscaia para uma intervenção de qualidade de Lucas Moura, guarda-redes do AVS.

O AVS chega a esta fase de preparação com duas vitórias e um empate, enquanto os transmontanos, com muitas alterações relativamente à época transata, ainda não venceram um único jogo (empataram dois jogos e perderam um).