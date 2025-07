Casa Pia e Torreense empataram este sábado 4-4 num jogo-treino, à porta fechada, de preparação para a temporada 2025/26.

No Estádio Pina Manique, em Lisboa, o extremo direito norte-americano Korede Osundina bisou pela equipa da casa, com os restantes golos a serem apontados pelo ala direito espanhol Gaizka Larrazabal e pelo ponta de lança brasileiro Cassiano.

Já do lado do Torreense, Ethyan González também marcou dois dos tentos, com André Simões e Manu Pozo a apontarem os restantes num encontro que, segundo informações divulgadas pelo conjunto do Oeste, teve a duração de 120 minutos.

Este foi o segundo jogo-treino dos gansos, depois da vitória frente ao 1.º de Dezembro (4-0), da Liga 3, enquanto o Torreense soma um desaire diante do Sporting (0-1).

O Casa Pia vai receber precisamente os leões no arranque da I Liga 2025/26, no fim de semana de 9 e 10 de agosto, ao passo que a turma de Torres Vedras, na II Liga, recebe a equipa secundária do atual bicampeão nacional na estreia do escalão secundário.