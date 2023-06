Os clubes da Liga estão agora a começar a preparar a temporada de 2023/24. Ao longo das próximas semanas as equipas vão realizar-se os habituais exames médicos, arrancam com os primeiros treinos no relvado e, logo a seguir, começam os primeiros testes com jogos de preparação.

Já há dezenas de jogos marcados para o mês de julho, até ao início de agosto, antes do arranque das competições oficiais.

A Supertaça Cândido Oliveira, que assinala o arranque da nova época, está marcada para 8 ou 9 de agosto e a primeira jornada da nova edição da Liga está prevista para 13 de agosto.

Até lá, o Maisfutebol vai atualizando aqui o calendário e os resultados de todas as equipas da Liga na pré-temporada.

BENFICA (regresso ao trabalho a 5 de julho)

12 de julho: Southampton

15 de julho: Basileia (16h00 locais)

20 de julho: Al Nassr (Troféu do Algarve), 20h30

21 de julho: Celta Vigo (Troféu do Algarve), 20h30

30 de julho: Feyenoord (16h00)

Eusébio Cup: adversário a definir (data depende da marcação da Supertaça)

FC PORTO (regresso ao trabalho a 7 de julho)*

*Clube ainda não divulgou programa de pré-temporada

19 de julho: Portimonense



SP. BRAGA (regresso ao trabalho a 30 de junho)*

*Clube ainda não divulgou adversários

SPORTING (regresso ao trabalho a 2 de julho)

19 de julho: Genk

25 de julho: Portimonense, 10h00

25 de julho: Real Sociedad

30 de julho: Villarreal (Troféu Cinco Violinos)

5 de agosto: Everton

AROUCA (regresso ao trabalho a 3 de julho)

Estágio no Luso de 16 a 22 de julho ainda sem jogos definidos.

V. GUIMARÃES (regresso ao trabalho a 26 de junho)

1 de julho: Oliveirense, 10h30

8 de julho: Middlesbrough

9 de julho: Wolverhampton

15 de julho: Rio Ave, 18h00

DESP. CHAVES (regresso ao trabalho a 1 de julho)*

*Clube ainda não divulgou jogos de preparação.

FAMALICÃO*

*Ainda não foi divulgado o programa de pré-época.

BOAVISTA (regresso ao trabalho a 2 de julho)*

*Clube ainda não divulgou programa da pré-temporada

CASA PIA (regresso ao trabalho a 26 de junho)*

*Ainda sem programa de jogos definido.

VIZELA (regresso ao trabalho a 27 de junho)

Estágio de 10 a 15 de julho em Peniche, ainda sem jogos definidos.

RIO AVE (regresso ao trabalho a 1 de julho)

8 de julho: Sp. Braga B, 10h30

12 de julho: Moreirense, 10h30

15 de julho: Seleção Concelhia de Vila do Conde, 10h30

15 de julho: V. Guimarães (jogo de apresentação aos sócios), 18h00

GIL VICENTE (regresso ao trabalho a 3 de julho)

Estágio marcado para Arcos de Valdevez ainda sem programa de jogos definido.

ESTORIL (regresso ao trabalho a 3 de julho)*

Ainda não é conhecido o programa de pré-temporada.

PORTIMONENSE (regresso ao trabalho a 1 de julho)

12 de julho: Celtic, 17h00

15 de julho: Celtic, 11h00

19 de julho: FC Porto

25 de julho: Sporting, 10h00

2 de agosto: Farense

MOREIRENSE*

*Clube ainda não divulgou programa de jogos.

12 de julho: Rio Ave (10h30)

FARENSE*

*Clube ainda não divulgou programa de jogos.

2 de agosto: Portimonense

ESTRELA (regresso ao trabalho a 6 de julho)*

*Ainda não é conhecido o plano de pré-temporada