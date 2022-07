O Penafiel, da II Liga, concluiu este sábado a pré-temporada 2022/23 com uma vitória na receção ao Vizela, do principal escalão, por 2-0, em jogo particular realizado no Estádio 25 de Abril.

O avançado Roberto e o defesa central Gonçalo Loureiro marcaram os golos deste ensaio, o último do Penafiel na pré-temporada, enquanto o Vizela vai disputar, ainda este sábado, no estádio Capital do Móvel, um troféu diante do Paços de Ferreira, também da I Liga.

O particular realiza-se a partir das 18h00 e serve como apresentação dos pacenses aos seus associados.