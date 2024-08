João Félix continua a preparar a próxima temporada, apesar de ter o futuro indefinido. Trabalha nos treinos do Atlético de Madrid, clube que detém o seu passe mas com quem tem um relacionamento azedo, tanto com os adeptos como com o treinador Diego Simeone.

Porém, o trabalho e a entrega podem mudar isso. E um pequeno sinal que pode indicar isso é a informação dada pelo jornal AS relativamente aos aplausos dirigidos ao português, no treino desta quarta-feira.

Félix terá marcado um bom golo, segundo a descrição do jornal, e recebeu aplausos dos adeptos presentes. Simeone terá «encorajado» o português.

Curiosamente, o internacional terá jogado a médio-interior esquerdo, num esquema de 4-5-1. O jornal diz que Félix mostrou sinais de «classe» com a bola.