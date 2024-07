O Sp. Braga encerrou o curto estágio em França, na localidade de Évian-Les-Bains, com uma vitória em jogo de preparação com o Lausanne-Sport, da Suíça. O jogo acabou com um 3-1, em encontro realizado à porta aberta, no Stade Honneur, em Divonne-Les-Bains, nesta sexta-feira.

Os golos do Sp. Braga, segundo anunciou o clube em nota oficial, foram apontados por Victor Gómez, Ricardo Horta e El Ouazzani. Destaque para o golo do reforço, que chegou dos franceses do Guigamp neste defeso.

O treinador Daniel Sousa utilizou o seguinte onze inicial: Matheus, Victor Gómez, Bambu, Paulo Oliveira, Marín, João Moutinho, Zalazar, Bruma, Roger, Ricardo Horta e El Ouazzani. Foram ainda utilizados Gorby, João Marques e João Vasconcelos.

O Sp. Braga regressa nesta sexta-feira a Portugal. Tem os dois próximos encontros de preparação da pré-época com o Moreirense e Sp. Braga B, ambos à porta fechada.