O Royale Union Saint-Gilloise continua a sua trajetória ascendente no futebol belga com a vitória na Supertaça da Bélgica, pela primeira vez na sua história. A equipa venceu o Club Brugge neste sábado, por 1-2.

Num jogo disputado em Brugge, os homens da casa tiveram mais posse de bola e oportunidades de golo, mas acabou por vencer a equipa que venceu a Taça da Bélgica no ano passado.

O primeiro golo foi obtido de grande penalidade, a favor do St. Gilloise, por intermédio de Cameron Puertas. Na segunda parte, a vantagem foi aumentada para 2-0, com o defesa Leysel a inscrever o seu nome no marcador.

Tzolis, veloz extremo grego, ainda reduziu para o Club Brugge mas o troféu havia mesmo de pertencer ao Saint-Gilloise. Recorde-se que a equipa empatou esta semana com o Sporting, num jogo de preparação, por 2-2.